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وزير السياحة اللبناني: "نورما" جلبت لنا آلاف السياح السعوديين

16
JANUARY
2019
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أكد وزير السياحة اللبناني، أواديس كيدانيان، أن "عاصفة نورما" والعواصف التي سبقتها أدت إلى انطلاق موسم التزلج باكرا في لبنان هذا العام بشكل مميز، مقارنة بالعامين الماضيين.
 
 
وقال كيدانيان أمس الثلاثاء خلال مداخلة إذاعية إن لبنان شهد خلال عام 2018 ارتفاعا كبيرا في عدد السياح الخليجيين، من سعوديين وكويتيين، إذ ارتفع عدد السياح السعوديين خلال ديسمبر 2018 فقط بنسبة 247 %، أي نحو 7500 مواطن سعودي، مقارنة بـ1200 في عام 2017.
 
وأضاف: "مع الثلوج، المردود لهذه السياحة سيرتفع، فإضافة إلى المواطنين العرب الذين استغلوا عطلة رأس السنة التي توافقت مع فترة العاصفة، فإننا سنجذب عددا كبيرا من الأوروبيين الذين يمارسون هذه الرياضة".
 
لافتا إلى أن لبنان متميز على صعيد رياضة التزلج، وهناك تنسيق بين بعض المناطق اللبنانية مثل كفردبيان ودول أوروبية.
 
وردا على سؤال حول إيرادات العام 2018 قال كيدانيان: "في ذلك العام حققنا تقدما كبيرا في قطاع السياحة. ففي عام 2010، أي عام الفورة السياحية، المردود من السياحة كان 8 مليارات دولار خلال العام كله بكل مواسمه، ثم تدنى إلى النصف في السنوات التي تلت ذلك. أما هذا العام (2018) فأتوقع أن نكون قد تخطينا الـ7 مليارات دولار".
 
وازدادت حدة العاصفة الثلجية "نورما" التي هبت على لبنان وسوريا منذ السبت الماضي مخلفة أضرارا مادية ومتسببة في غلق العديد من الطرق الرئيسية في أنحاء البلاد نتيجة تراكم الثلوج.
 
ومن المتوقع أن تستمر العاصفة الثلجية اليوم الأربعاء على أن تخف حدتها بحلول الخميس وفقا للأرصاد الجوية اللبنانية.
روسيا اليوم
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