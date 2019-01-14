living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الانفصال الذكي.. تفاصيل مادية مثيرة عن "أغلى طلاق بالعالم"

14
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سيحتفظ الملياردير جيف بيزوس بالسيطرة على عملاق تجارة التجزئة على الإنترنت "أمازون"، بالرغم من احتمال وقوع طلاق قد يكلفه ما يقارب الـ68.5 مليار دولار.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر وصفته بالمقرّب من أغنى رجل بالعالم، الذي تقدر ثروته بـ137 مليار دولار، بأن مستقبل "أمازون" آمن رغم قضية الطلاق بين بيزوس وزوجته.
 
وأضاف المصدر الذي لم تكشف الصحيفة البريطانية عن اسمه أن "هناك تكهنات بحصول الزوجة على نصف أسهم بيزوس بأمازون، والذي يمتلك حصة 16 في المئة، الأمر الذي سيضع مستقبل الشركة في خطر. الأمر ليس على هذا النحو، فأمازون ليست في خطر، كما أن تسوية الطلاق لا يعرف تفاصيلها أحد".
 
واسترسل المصدر قائلا: "بيزوس وزوجته أشخاص أذكياء، ومن المؤكد أن يواصل بيزوس السيطرة على أمازون"، مشددا على أن "بيزوس سيظل صاحب الحصة الأكبر في أمازون".
 
 وأوضح أن الصفقة النهائية الخاصة بالطلاق لا تزال قيد الدراسة، ولكن لا خوف على خسارة بيزوس للحصة الأكبر في أمازون، إذ تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك.
 
وأثيرت علامات استفهام كثيرة بشأن مستقبل شركة "أمازون" عقب الإعلان عن الطلاق بين الزوجين، حيث توقع كثيرون بيع بيزوس لحصته في الشركة، الأمر الذي قد يؤثر على قيمتها السوقية وتعاملاتها المالية.
 
وكان مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي لها، الملياردير بيزوس وزوجته قد أعلنا الطلاق بعد زواج دام نحو 25 عاما.
 
ونسب بيزوس الفضل إلى زوجته ماكينزي، 48 سنة، لدعمها عندما انتقل الزوجان إلى سياتل من نيويورك لإطلاق موقع أمازون، وهو متجر كتب على الإنترنت، نما إلى أن أصبح أكبر متجر تجزئة على الإنترنت في العالم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout