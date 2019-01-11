استقرار في أسعار الغذاء العالمية بديسمبر

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أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس، بأن أسعار الأغذية العالمية لم تتغير تغيرا يذكر في ديسمبر، حيث عوض ارتفاع أسعار الحبوب أثر الانخفاضات بأسعار الألبان والسكر.

وبلغ مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر،161.7 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 161.6 في نوفمبر.

وبلغ متوسط المؤشر 168.4 نقطة في 2018 بأكمله، منخفضا 3.5 بالمئة عن 2017 ونحو 27 بالمئة عن أعلى مستوياته 230 نقطة المسجل في 2011 حسب ما نقلت رويترز عن المنظمة.

وقالت المنظمة: "أسعار السكر تراجعت بأكبر قدر في 2018، مع تسجيل أسعار الزيوت النباتية واللحم والألبان انخفاضات عن السنة السابقة أيضا. لكن الأسعار العالمية لجميع الحبوب الرئيسية ارتفعت في 2018".