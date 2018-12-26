القضاء الياباني يفرج عن معاون غصن

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أفرجت محكمة بالعاصمة اليابانية طوكيو، الثلاثاء، عن جريج كيلي، المدير التمثيلي السابق في شركة نيسان، بكفالة، فيما طعن الادعاء على قرار المحكمة.

ونقلت رويترز عن شاهد عيان قوله، إن كيلي غادر مركز احتجاز طوكيو بصحبة محاميه، يويتشي كيتامورا في سيارة أجرة نحو الساعة 10:45 مساء بالتوقيت المحلي (13:45 بتوقيت غرينتش).

وكيلي محتجز منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر، للاشتباه في مساعدته رئيس نيسان المقال كارلوس غصن في تقليل دخله بإقرارات مالية لعدة سنوات.

وكانت محكمة طوكيو الجزئية قد قضت في وقت سابق الثلاثاء بإطلاق سراح كيلي واستمرار حبس رئيس نيسان المقال كارلوس غصن.

وقالت المحكمة إن كيلي دفع نقدا كفالة قيمتها 70 مليون ين (640 ألف دولار).