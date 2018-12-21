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شركة مشروبات مقرها إسرائيل تبني مصنعا في غزة

21
DECEMBER
2018
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "صودا ستريم" المصنعة لآلات المشروبات الغازية، ومقرها إسرائيل، إن شركته تبني مصنعا في قطاع غزة.
 
ويعيش معظم الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، في فقر شديد، فيما يعاني القطاع من حصار إسرائيلي، فضلا عن نزاعات مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
 
وقال دانيال بيرنباوم الرئيس التنفيذي لصودا ستريم، التي اشترتها بيبسيكو هذا العام مقابل 3.2 مليار دولار، إن مصنع شركته في إسرائيل "نجح بعمالة مختلطة من اليهود والعرب، ويتطلع للتوسع في هذا الاتجاه".
 
وأضاف بيرنباوم، الذي كان يجلس بجوار رامون لاغوارتا الرئيس التنفيذي لبيبسيكو في مؤتمر "غلوبس" للأعمال، إن المشروع الجديد يتمثل في إنشاء مصنع في غزة.
 
وتابع: "نريد أن يجد سكان غزة وظائف. وظائف حقيقية، لأنه عندما يكون هناك ازدهار، يمكن تحقيق السلام". ولم يناقش تفاصيل أخرى حول المصنع.
 
وفي وقت سابق هذا الشهر، استكملت بيبسيكو صفقة شراء صوداستريم، في الوقت الذي تتنافس فيه مع كوكاكولا في سوق المشروبات الصحية.
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