أمير قطر يكشف عن أحد أهداف "رؤية 2030" القطرية ويعلن عن مشروع كبير (صور)

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أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، عن تدشين مشروع استراتيجي ضخم يخدم البلاد خلال السنوات المقبلة.

ونشر أمير قطر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "أنجزنا في قطر اليوم بفضل الله أحد أهم مشاريعنا الحيوية بتدشين سلسلة خزانات مائية عملاقة تضاعف قدرتنا التخزينية وتؤمن تدفق المياه إلى كل القطاعات في كافة أنحاء دولة قطر".

وتابع قائلا "هذا إنجاز كبير لأنه يمثل الركيزة الأساسية في استراتيجية أمننا المائي وأحد الأهداف الكبرى في رؤية 2030".

كما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن الشيخ تميم دشن مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه.

وأضافت "قنا" أن ذلك جاء خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في منطقة أم صلال علي.