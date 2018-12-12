living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمير قطر يكشف عن أحد أهداف "رؤية 2030" القطرية ويعلن عن مشروع كبير (صور)

12
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، عن تدشين مشروع استراتيجي ضخم يخدم البلاد خلال السنوات المقبلة.
 
ونشر أمير قطر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "أنجزنا في قطر اليوم بفضل الله أحد أهم مشاريعنا الحيوية بتدشين سلسلة خزانات مائية عملاقة تضاعف قدرتنا التخزينية وتؤمن تدفق المياه إلى كل القطاعات في كافة أنحاء دولة قطر".
 
وتابع قائلا "هذا إنجاز كبير لأنه يمثل الركيزة الأساسية في استراتيجية أمننا المائي وأحد الأهداف الكبرى في رؤية 2030".
 
 
كما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن الشيخ تميم دشن مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه.
 
وأضافت "قنا" أن ذلك جاء خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في منطقة أم صلال علي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout