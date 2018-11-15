living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"السيارات" تنذر بإشعال حرب تجارية بين أوروبا وأميركا

15
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت مفوضة التجارة الأوروبية، سيسيليا مالمستروم، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة بمنتجات أميركية يعتزم فرض رسوم جمركية عليها إذا ما فرضت الولايات المتحدة رسوما مماثلة على وارداتها من السيارات الأوروبية.
 
وقالت مالمستروم، إثر لقائها في واشنطن بممثل التجارة الأميركية روبرت لايتزر، إن "الاتحاد الأوروبي لديه قائمة رسوم جمركية جاهزة إذا ما فرضت الولايات المتحدة ضرائب على السيارات".
 
وأضافت أن الرد الأوروبي قد لا يقتصر على السيارات الأميركية، بل يمكن أن يشمل "كل أنواع" الصادرات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي.
 
وقالت: "يمكن أن تكون سيارات، يمكن أن تكون منتجات زراعية، يمكن أن تكون منتجات صناعية، يمكن أن تكون كل شيء. وسنفعل ذلك، لكننا نأمل أن لا نصل إلى هذا الوضع".
 
وذكرت المسؤولة الأوروبية بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "عانت بالفعل من الرسوم على الصلب والألومنيوم، والتي نعتقد أنها غير مبررة بتاتا وقد عرضنا القضية على منظمة التجارة العالمية وفرضنا أيضا تدابير لإعادة التوازن، وسنفعل الأمر نفسه إذا تم فرض ضرائب على السيارات".
 
ويأتي تحذير مالمستروم في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التجارة الأميركية لرفع تقرير إلى البيت الأبيض بشأن ما إذا كان هناك من داع لفرض ضرائب في قطاع السيارات.
 
وأكدت المفوضة أن الاتحاد الأوروبي "لم يتلق أي ضمانة" بأن الولايات المتحدة ستستثنيه من هذه الضرائب إذا ما فرضت، لكنه يتحاور مع واشنطن "مفترضا أنه لن تكون هناك أي رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي".
 
وتابعت: "لقد قلت للسفير لايتزر إن هذه التعريفات ستكون ضارة للاقتصاد الأوروبي ولكن أيضا للاقتصاد الأميركي (...) ستؤدي لفقدان الكثير من الوظائف في الولايات المتحدة في قطاع السيارات. نحن غير مقتنعين بجدواها".
 
ولفتت مالمستروم إلى أن هذه الرسوم ليست موجودة حتى الآن، قائلة: "نحن لا نتفاوض حقا مع الأميركيين، نحن نتباحث في كيفية تسهيل المعايير التنظيمية، وهو أمر مهم جدا لتحديد القطاعات"، مشيرة بالخصوص إلى قطاعي الأدوية والتجهيزات الطبية.
 
وكررت المفوضة الأوروبية التأكيد على أن القطاع الزراعي لن يكون محور أي مفاوضات تجارية بين بروكسل وواشنطن، خلافا لرغبة إدارة ترامب.
 
وأعلنت المسؤولة الأوروبية من ناحية ثانية إحراز "تقدم" في محادثاتها مع لايتزر الذي أبلغ الكونغرس برغبة الإدارة في التفاوض على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
 
وإذ أكدت مالمستروم استعداد بروكسل للتفاوض على مثل هذا الاتفاق، فإنها قد شددت على وجوب أن يكون نطاق هذا الاتفاق محدودا وأن يقتصر على المنتجات الصناعية بما في ذلك السيارات.
 
وقالت: "نحن مستعدون للتفاوض على اتفاقية تجارية صغيرة تتعلق بالسلع الصناعية".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout