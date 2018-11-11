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مبيعات خيالية لمجموعة علي بابا خلال ساعات.. يوم العزاب يُدر على العملاق الصيني 10 مليارات دولار في دقائق

11
NOVEMBER
2018
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أتمت مجموعة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، تسوية مبيعات قيمتها 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) في الساعة الأولى من يوم العُزاب السنوي، الذي يصادف الأحد 11 تشرين الثاني 2018، بزيادة نحو 21% مقارنة مع العام الماضي، حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان.

وذكر موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي، السبت 10 تشرين الثاني، أن موقع «علي بابا» سجّل مبيعات تقدر بـ4.68 مليار دولار أميركي في أول 10 دقائق من «يوم العُزاب».

ويوم العُزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم، وفي العام الماضي بلغت مبيعاته 168 مليار يوان (24.15 مليار دولار).

وجرت العادة أن تدشن مجموعة علي بابا الحدث السنوي بحفل ضخم، شاركت فيه هذا العام المغنية الأميركية مارية كاري، وفنانة يابانية تقلد بيونسيه، وكان هناك عرض لسيرك دو سوليه.

ومن المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عُزاب للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما.

وأعلن الملياردير الصيني «جاك ما» في أيلول الماضي، أنه سيغادر خلال عام منصبه على رأس المجموعة العملاقة للتجارة الإلكترونية التي أسسها في 1999

وبعد 48 ساعة من الأنباء المتضاربة، أعلن «جاك ما» الذي يحتفل الإثنين بعيد ميلاده الرابع والخمسين، بنفسه، أنه سيغادر منصبه كرئيس مجلس إدارة المجموعة بعد عام تماماً، أي في 10 أيلول 2019.

وسيتزامن ذلك مع الذكرى العشرين لتأسيس المجموعة.

وقالت المجموعة، في أيلول، إن الرئيس التنفيذي دانييل تشانغ سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في العام المقبل.

وفي حين تنمو المبيعات باطراد فإن سهم المجموعة انخفض 16% العام الحالي، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية، نتيجة الخلافات التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عدلت «علي بابا» توقعاتها لإيرادات العام بأكمله، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين، وقالت الشركة إن مبيعات السلع باهظة الثمن ستتأثر سلباً.

وبغية تعويض ذلك، ستتقاضى الشركة دخلاً أقل من منصاتها في المدى القريب، من أجل استبقاء العلامات التجارية والمشترين الجدد، حسبما ذكرت الشركة.

وهذا العام، قالت «علي بابا» إن نحو 180 ألف علامة تجارية تشارك في يوم العُزاب، وإن المبيعات اقتربت من 20 مليار دولار بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

المصدر: بوست عربي

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