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مازدا تسحب أكثر من 600 ألف سيارة من الأسواق

11
NOVEMBER
2018
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ذكرت مصادر في شركة مازدا اليابانية أن الشركة ستسحب نحو 640 ألف سيارة طرحتها حول العالم.

وأوضحت المصادر أن سبب سحب مازدا لهذه السيارات هو اكتشاف خلل فني في نوابض الصمامات الموجودة في محركاتها، ما يؤدي إلى إبطاء عمل المحركات، أو توقفها عن العمل فجأة في بعض الأحيان.

ومن المفترض أن تسحب مازدا نحو 230 ألف سيارة من بضعة نماذج من بينها "CX-5" كانت قد طرحتها في السوق اليابانية، بالإضافة إلى 410 آلاف سيارة مطروحة في الأسواق العالمية.

وتأتي تلك الأخبار بعد فترة من إعلان مازدا عن نيتها سحب 20 ألف سيارة من الطراز "6" كانت قد طرحتها في السوق الروسية ما بين 2002 و2008، بسبب مشاكل تقنية في عمل وسادات الأمان الهوائية الموجودة في تلك السيارات.

روسيا اليوم
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