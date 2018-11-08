وديع كنعان: شركات الطيران العالمية تدعم تنشيط السياحة في لبنان

A + A -

اجتمعت لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة وديع كنعان بمجلس ممثلي شركات الطيران في لبنان برئاسة مروان الهبر.

وتم الاتفاق على التعاون بين الطرفين لخلق آلية فعالة للمساهمة في تنشيط القطاع السياحي اللبناني.

كما عرض كنعان، وانطلاقا من وجهة نظر القطاع الخاص، الاستراتيجية التي يجب اتباعها بموضوع النقل الجوي على ان يتعاون ويتكامل الجميع من خلال القيام بدوره ضمن السياسة السياحية.

كما عبر الهبر عن استعداد الشركات العالمية لدعم السياحة اللبنانية من خلال خطوات عملية سوف يتم الكشف عنها لاحقاً.