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السياحة اللبنانية تتميز في Villegiature Awards

17
OCTOBER
2018
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شارك السفير اللبناني في فرنسا الاستاذ رامي عدوان بالاحتفال السياحي الذى اقيم في قصر فرييرChâteau de Ferrières في ضواحي العاصمة باريس لتسليم جوائزPrix Villegiature والذي تميز فيه لبنان والقطاع السياحي فيه من خلال جائزة فاز بها فندق "لو غراي" بيروت لأفضل حوض سباحة بفندق في الشرق الأوسط وحل أيضا بين أفضل خمسة فنادق في الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز Prix Villegiature الراقي الذي اق س بحضور أكثر من خمسماية شخص من ممثلي الفنادق والمرافق السياحية لفئة الرفاهية في أوروبا واسيا وافريقيا والشرق الاوسط والعديد من السفراء الاجانب المعتمدين في فرنسا وهي المرة الاولى التي يصنف بها فندق لبناني من قبل Villegiature منذ تأسيسها سنة 2003.

 

جاء فوز فندق " لو غراي" ليرفع اسم لبنان عالياً على الخارطة السياحية العالمية خصوصا بعد تقدمه على منافسيه الأربعة في فئة أفضل حوض سباحة في الشرق الأوسط وهمBurj el Arab-Dubai; One and Only The Palm-Dubai, W Amman-Jordan وتميز بحلوله بين أفضل خمسة فنادق في الشرق الاوسط مع جميرة رويال سراي في البحرين الذي فاز بالجائزة وفنادق

Palazzo Versace-Dubai, One and Only The Palm Dubai, W Amman.

 

وبهذه المناسبة دعي السفير اللبناني بفرنسا رامي عدوان لالقاء كلمة امام الحشد قال فيها "أنا لست من ربح الجائزة اليوم بل انني امثل الوطن الذى لديه ابناء يتميزون ويربحون جوائز عديدة حول العالم. نحن اليوم فخورون بكم وفخورون بمستوى الضيافة الذى تقدمونه بحوض السباحة الذي تضعونه بخدمة زبائنكم. لدينا في لبنان عدة امور نفاخر بها وابرزها القطاع السياحي الذي يساهم الى حد كبير بالعجلة الاقتصادية وأريد ان انوه بانه اذا كان القطاع السياحي عامودا من اعمدة الاقتصاد اللبناني فلدينا أيضا في السياحة فندق لو غراي الذي هو دعامة اساسية للسياحة ولقدرتنا على تقديم الاكثر بحسب الشهرة العالمية التي تميزنا في هذا المجال." كما توجه بالتهنئة الى فندق Hotel de Crillon الذي تميز ايضا في الحفل ونوه بوجود ثلاث لبنانيين بين ممثليه وقال "هذا هو لبنان وهذه هي مقدرتنا على الابتكار ونحن لسنا على استعداد للتوقف عند هذا الحد."

 

أما الجائزة فهي تأتي نتيجة لمعايير عالية تدقق بها لجنة تحكيمية تتألف من 23 صحافياً ومراسلاً أجنبياً متخصصاً بالسفر والسياحة وهم ينتمون لأعظم المؤسسات الصحافية العالمية في هذا المجال، تنتدبهم مؤسسة Villegiature التي تتخصص بمكافأة المرافق السياحية في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

 

وقد قال مدير عام الفندق الأستاذ جورج عجيل في هذه المناسبة: "أنا سعيد بهذا الانجاز لأنه يأتي ليكافىء جهود فريق العمل الذي يتعب ولا يأل جهدا ليكون الفندق على ما هو عليه اليوم."

 

الصورة: المدير العام جورج عجيل مع السفير رامي عدوان بعد تسلمه الجائزة

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