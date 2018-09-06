فاو: استقرار أسعار الأغذية العالمية على أساس شهري في أغسطس

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روما (رويترز) - قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الخميس إن أسعار الأغذية العالمية استقرت إلى حد كبير في أغسطس آب مقارنة مع الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار القمح الذي عوض انخفاض مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية والألبان.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 167.6 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 167.2 بعد التعديل بالخفض في يوليو تموز.

وكانت القراءة الأولية لشهر يوليو تموز تبلغ 168.8 نقطة.

وذكرت فاو أن من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.587 مليار طن، بانخفاض 64.5 مليون طن أو 2.4 بالمئة عن الإنتاج القياسي في 2017. وخفضت المنظمة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2018 بنسبة 1.9 بالمئة منذ يوليو تموز لتصل الآن إلى نحو 722 مليون طن، وهو أقل مستوى منذ عام 2013.

وأدى انخفاض إنتاج القمح، الذي يرجع بشكل كبير لموجة حر في أوروبا، إلى ارتفاع أسعار هذا المحصول نحو ثمانية بالمئة على أساس شهري، في أكبر زيادة بين جميع مؤشرات فاو.

على النقيض من ذلك، انخفض مؤشر فاو لأسعار السكر 5.4 بالمئة عن يوليو تموز، مسجلا أدنى مستوياته في عشر سنوات. وذكرت المنظمة أن هذا الانخفاض يرجع بدرجة كبيرة إلى التراجع المستمر في العملتين البرازيلية والهندية أمام الدولار الأمريكي.