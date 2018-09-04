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شركة طيران لا تملك إلا طائرة واحدة.. وتوقف رحلاتها

4
SEPTEMBER
2018
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أعلنت شركة الخطوط الوطنية في الكويت وقف عملياتها التشغيلية إيقافا جزئيا حتى تحل أزمة نقص الطائرات لديها والتي يبلغ عددها 3 طائرات في الوقت الحالي، اثنتان منها مستأجرتان من شركة ألومبوس.
 
وقالت الشركة في بيان صدر عنها اليوم إنها "لن تتمكن من تسيير عملياتها التشغيلية بطائرة واحدة"، معتبرة أن هذا الأمر "يسبب ضررا على عملائنا في حال تعطل الطائرة لأي أسباب فنية، مما يترتب عليه إرباك في جدول التشغيل".
 
وأشارت شركة الخطوط الوطنية إلى اتخاذها "قرارا جريئا وصارما بإنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة ألومبوس بتاريخ 31 أغسطس من العام الحالي وإخراج طائرتين مستأجرتين من طراز A319 من الخدمة نظراً لإخلال شركة ألومبوس بالتزاماتها التعاقدية".
 
وكانت الخطوط الوطنية استأنفت رحلاتها في يوليو 2017 بعد توقف 6 سنوات ثم عادت لتعلن تعليقا جزئيا لعملياتها اليوم.
 
يذكر أن الخطوط الوطنية تعد ثالث مشغل طيران بالكويت بعد كل من الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة.
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