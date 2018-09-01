تويني: لا خطر بتاتاً على الليرة اللبنانية

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أشار الوزير نقولا تويني في بيان له إلى أن لا خطر بتاتاً على الليرة اللبنانية إذا إن إمكانيات المصرف المركزي والبنوك مرتفعة جداً وبإمكان البنك المركزي ان يعتمد سياسة شراء للسندات الحكومية بالليرة في اي وقت يختاره مناسباً لزيادة الكتلة المالية المتداولة وتنشيط حركة السندات والحركة النقدية وزيادة سرعة التداول النقدي.



وأضاف أن سياسة التيئيس لن تنفع وقد مررنا بتجارب طويلة حصنت الاقتصاد والمؤسسات. والجدير ذكره أن المحيط الجغرافي للبنان يخضع للحروب والدمار والنزاعات، أما أمننا واقتصادنا فهما مستقران ويتجهان نحو المزيد من التحسن، والاستقرار نعمة الأيام العجاف التي يمر بها محيطنا الجغرافي.