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الخبير الاقتصادي شربل قرداحي: تشكيل الحكومة الجديدة هو المؤشر الى الاتجاه الذي سيسير به الاقتصاد

1
SEPTEMBER
2018
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تعقيبا على تقرير ستاندرد آند بورز الصادر بتاريخ 28 اب 2018، اكد الخبير الاقتصادي الدكتور شربل قرداحي على ان التقرير، وما يتضمنه من نظرة مستقرة الى الاقتصاد اللبناني، ما انعكس حفاظاً على التصنيف الائتماني على مستوى B-/B، يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة.


فثبات سعر الصرف مرتبط بحركة دخول رؤوس الأموال، وهذه الحركة مستقرة ومن المتوقع ان تحافظ على نمطها في الأشهر القادمة، بحيث تسمح بتغطية العجز الحكومي وعجز الحساب الجاري.


اما بالنسبة الى المخاطر التي قد تسبب انخفاضا في التصنيف الائتماني القصير او المتوسط الامد، فهي مرتبطة أساساً بالقدرة على الولوج إلى أسواق الدين، وهذا امر متيسر على ضوء نمو الودائع المصرفية لحدود ال 180 مليار دولار، وفي ظل استقرار امني داخلي وتراجع المخاطر الاقليمية والسياسية.


يبقى ان تشكيل الحكومة الجديدة هو المؤشر الى الاتجاه الذي سيسير به الاقتصاد، فإذا أقدمت الحكومة الجديدة سريعاً على إجراء الاصلاحات المطلوبة، فإن الوضع سيتحسن بدرجة ملحوظة.

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