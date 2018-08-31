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هل تعلم كم يكسب الأثرياء في الساعة؟

31
AUGUST
2018
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يكسب بعض الأثرياء في العالم خلال ساعة واحدة ما لا يجنيه أي شخص آخر ربما في حياته كلها.
ويبدو أن قائمة الأثرياء، بأرباحهم الخيالية، محدودة ولا مثيل لها، وتتنوع وظائفهم بين قطاعات التكنولوجيا وتجارة التجزئة وغيرها.
 
ووفقا لعملية حسابية قام بها موقع "بزنيس إنسايدر"، اعتمادا على حجم ثرواتهم بحسب تصنيف "فوربس"، تبين أن الرئيس التنفيذي والمؤسس لموقع أمازون دوت كوم هو الأعلى أجرا في العالم.
 
ويكسب بيزوس أكثر من 4 ملايين دولار في الساعة الواحدة، وهو يفوق بأكثر من 157 ضعفا معدل الراتب السنوي للموظف في الشركة نفسها والذي يقدر بحوالي 28 ألف دولار.
 
وتمت العملية الحسابية اعتمادا على المكاسب السنوية وصافي الثروة.
 
 
 وبالمقارنة فإن أعلى أجر في الساعة للممثل الأعلى أجرا في هوليوود هو 27 ألف دولار، ويحققه الممثل المعروف جورج كلوني.
 
الإنفوغرافيك يتناول أرباح 8 من الأثرياء الأميركيين خلال ساعة واحدة فقط.
 
وشملت القائمة، إلى جانب بيزوس، كلا من مارك زوكربيرغ (فيسبوك) ووارن بافيت (يوركشاير هاثواي) وأليسون والتون (وولمارت) ولاري بايج (ألفابيت غوغل) وإيلون ماسك (تيسلا) وبيل غايتس (مايكروسوفت) وجاك دورسي (توتير).
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