من هي أرادانا كوالا التي ستقود قطاع السياحة في مشروع "نيوم" السعودي؟

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قررت إدارة مشروع "نيوم" السعودي تعيين السيدة أرادانا كوالا في منصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة لهذا المشروع الضخم الذي تبلغ كلفته نحو 500 مليار دولار.

ورحب فريق مشروع "نيوم" عبر تغريدة في "تويتر" بالسيدة أرادانا في "نيوم" وجهة المستقبل، فيما أكد الرئيس التنفيذي للمشروع نظمي النصر أن الفريق سيعمل مع أرادانا لتصبح "نيوم" وجهة سياحية عالمية استثنائية بمعايير المستقبل.

وأرادانا كوالا بريطانية الجنسية وحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من سويسرا، ولديها خبرة 17 عاما في مجال السياحة، وتنقلت بين عدة دول، منها سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، ما ساعدها على إتقان عدة لغات.

ويظهر من موقع رابطة السفر لآسيا والمحيط الهادئ "PATA" أن السيدة كوالا أسست شركة "Aptamind Partners"، والتي كانت تعرف سابقا "Bridge.Over Group"، وتعد الشركة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الضيافة والاستشارات السياحية الاستراتيجية.

وتقدم الخبيرة الاستشارات في مجال السياحة الفاخرة للقادة والحكومات والمستثمرين الخاصين والمنظمات الدولية، كما تحاضر في جامعة "Cornell University" في نيويورك.

وشغلت عدة مناصب بارزة خلال تاريخها، حيث تولت رئاسة مجلس إدارة "القمة العالمية للسياحة الإفريقية"، وعضوية المجلس الاستشاري العالمي، وعضوية منتدى السياحة العالمي، كما عملت في "جونز لانغ لاسال"، إحدى أبرز الشركات في مجال إدارة الأموال في العالم.

وستقود السيدة كوالا، الجزء السياحي من "نيوم" وهو مشروع لإنشاء منطقة استثمارية تجارية وصناعية على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر في السعودية، بكلفة تبلغ نصف تريليون دولار.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية طموحة أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2016 تعرف بـ"رؤية 2030"، وتهدف لتحقيق الانفتاح الاقتصادي والحد من اعتماد السعودية على إيرادات النفط.