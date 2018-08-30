living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من هي أرادانا كوالا التي ستقود قطاع السياحة في مشروع "نيوم" السعودي؟

30
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قررت إدارة مشروع "نيوم" السعودي تعيين السيدة أرادانا كوالا في منصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة لهذا المشروع الضخم الذي تبلغ كلفته نحو 500 مليار دولار.
 
ورحب فريق مشروع "نيوم" عبر تغريدة في "تويتر" بالسيدة أرادانا في "نيوم" وجهة المستقبل، فيما أكد الرئيس التنفيذي للمشروع نظمي النصر أن الفريق سيعمل مع أرادانا لتصبح "نيوم" وجهة سياحية عالمية استثنائية بمعايير المستقبل.
 
وأرادانا كوالا بريطانية الجنسية وحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من سويسرا، ولديها خبرة 17 عاما في مجال السياحة، وتنقلت بين عدة دول، منها سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، ما ساعدها على إتقان عدة لغات.
 
ويظهر من موقع رابطة السفر لآسيا والمحيط الهادئ "PATA" أن السيدة كوالا أسست شركة "Aptamind Partners"، والتي كانت تعرف سابقا "Bridge.Over Group"، وتعد الشركة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الضيافة والاستشارات السياحية الاستراتيجية.
 
وتقدم الخبيرة الاستشارات في مجال السياحة الفاخرة للقادة والحكومات والمستثمرين الخاصين والمنظمات الدولية، كما تحاضر في جامعة "Cornell University" في نيويورك.
 
وشغلت عدة مناصب بارزة خلال تاريخها، حيث تولت رئاسة مجلس إدارة "القمة العالمية للسياحة الإفريقية"، وعضوية المجلس الاستشاري العالمي، وعضوية منتدى السياحة العالمي، كما عملت في "جونز لانغ لاسال"، إحدى أبرز الشركات في مجال إدارة الأموال في العالم.
 
وستقود السيدة كوالا، الجزء السياحي من "نيوم" وهو مشروع لإنشاء منطقة استثمارية تجارية وصناعية على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر في السعودية، بكلفة تبلغ نصف تريليون دولار.
 
ويأتي المشروع في إطار استراتيجية طموحة أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2016 تعرف بـ"رؤية 2030"، وتهدف لتحقيق الانفتاح الاقتصادي والحد من اعتماد السعودية على إيرادات النفط.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout