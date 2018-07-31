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العراق يكشف شبكة احتيال "تبتز" مصارف لبنانية

31
JULY
2018
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كشف جهاز المخابرات العراقي، الثلاثاء، شبكة احتيال ينشر أفرادها معلومات ملفّقة لابتزاز عدد من المصارف اللبنانية، مدّعين ملكيّتهم لمستندات عن أرصدة لهم بملايين الدولارات الأميركية في تلك المصارف.
وذكر الجهاز، في بيان نشره، الثلاثاء، أنه تمكن من إيقاف "عدد من أفراد هذه العصابة"، وأنه نسق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني في هذا الشأن.
 
وجاء في بيان جهاز المخابرات العراقي أن أفراد الشبكة قدموا "دعاوى ضد بعض المصارف (..) وثبت أن المستندات المقدمة من قبلهم مزورة، فضلا عن بثهم ونشرهم أخبارا ملفقة عن تلك المصارف".
 
وأضاف "العمل جار على ضبط وتوقيف الآخرين، وذلك استمرارا للجهود المتعلقة بحماية اقتصاد البلدين، والحفاظ على علاقتهما الثنائية المتميزة".
 
وفي الوقت الذي لم يذكر فيه البيان تفاصيل بشأن هوية المتهمين وجنسياتهم وملابسات الاتهامات، لم يفصح الأمن العام اللبناني عن أي معلومات أو ينشر بيانا توضيحيا بشأن الموضوع.
 
وكان مدير عام الأمن العام اللبناني عباس ابراهيم أعلن أنه زار العراق في مهمة خاصة كلّف بها من قبل الرئيس ميشال عون.
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