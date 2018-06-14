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حصري-مصادر: الاتحاد للطيران تجري محادثات مع بوينج لإلغاء أو تأجيل طلبيات لشراء طائرات

14
JUNE
2018
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دبي/أبوظبي (رويترز) - قالت أربعة مصادر مطلعة إن الاتحاد للطيران تدرس خيارات مع بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات لإلغاء أو تأجيل طلبيات لشراء طائرات 777 إكس بمليارات الدولارات، في دلالة جديدة على الصعوبات المالية التي تواجهها الناقلة، واحتمال تجميد أحدث طراز من طائرات بوينج.
 
وتراجع الاتحاد، المملوكة لحكومة أبوظبي، خطط أسطولها في إطار إستراتيجية للإصلاح أطلقتها بعد أن تكبدت خسارة بلغت نحو ملياري دولار في 2016.
 
وقالت المصادر إن إدارة الاتحاد للطيران تعتقد أنها لم تعد في حاجة إلى كل الخمسة وعشرين طائرة 777 إكس ذات المحركين، وربما تكون على استعداد لتحمل غرامات إلغاء بدلا من أن تتكبد مزيدا من الخسائر في المستقبل بسبب الطاقة الزائدة.
 
وامتنعت الاتحاد وبوينج عن التعقيب.
والاتحاد للطيران هي أول زبون للطائرة 777 إكس، وهي نسخة مطورة من سلسلة طائرات ناجحة ميني جامبو لبوينج، تتضمن خططا لإنتاج أكبر طائرة بمحركين في العالم، ‭‭‭‭‭777-9‬‬‬‬‬ التي تسع 406 مقاعد، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في 2020.
 
وقد يخلق إلغاء أو تأجيل طلبات شراء لطائرات يجري تجهيزها للإنتاج في مثل هذه المرحلة المبكرة من البرنامج الجديد الطموح صداعا لبوينج، وهي تتحول إلى الطراز الجديد.
 
ورغم أن الطائرات ذات المحركين مثل 777 إكس تغلبت على الطائرات ذات أربعة محركات أكبر حجما وأقل كفاءة في استهلاك الوقود مثل إيرباص إيه 380 وبوينج 747، يقول محللون إن الطلب عليها لا يزال هزيلا نسبيا بسبب التكلفة والحجم. والسعر المعلن للطائرة ‭‭‭‭‭777-9‬‬‬‬‬ هو 426 مليون دولار.
 
* تقليص النشاط
يقول المحللون إن إيجاد شركات طيران بديلة لسد الفجوة في الإنتاج التي ستخلفها الاتحاد في وقت مناسب لمرحلة الإطلاق، ربما لن يكون سهلا، رغم أن بوينج أبدت ثقتها في الطلب على طائرات 777 إكس، وقالت إن تطوير الطائرة يمضي قدما كما هو مخطط له.
 
وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية هما أيضا من بين العملاء الأوائل للطائرات 777 إكس.
 
ومن بين المشترين الآخرين المحتملين، كاثي باسيفيك، ولوفتهانزا، وإيه.إن.إيه اليابانية، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية التركية، وكلها أبدت اهتماما.
 
وتم الإعلان فقط عن تفاصيل قليلة لمراجعة أسطول الطائرات، لكن توني دوجلاس الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة الاتحاد للطيران قال في أبريل نيسان إن المراجعة تهدف إلى أن تتطور ”بطريقة مستدامة“.
 
وتقلص الاتحاد للطيران أنشطتها، بما في ذلك خفض عدد المسارات، وإخراج بعض الطائرات من الخدمة دون أن تحل محلها طائرات أخرى.
 
وذكرت رويترز في مايو أيار أن شركات صناعة الطائرات تستعد لتغييرات محتملة في طلبيات من الاتحاد لشراء عشرات الطائرات، مع مضي الناقلة الإماراتية قدما في مراجعتها.
 
ولم يتضح بعد إلى مدى يستطيع الموردون التكيف مع مثل تلك الطلبات، حيث تشكل منطقة الخليج جزءا كبيرا من الطلب على الطائرات العريضة البدن.
 
ولدى الاتحاد للطيران طلبيات قائمة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لشراء ما يزيد عن 160 طائرة من إيرباص وبوينج، بما فيها طائرات 777 إكس الجديدة.
 
وتم التقدم بالجزء الأكبر من طلبيات الشراء حينما كانت الاتحاد تتبنى إستراتيجية جريئة للتوسع حتى تستمر في منافسة طيران الإمارات والخطوط القطرية.
 
وقالت الاتحاد آنذاك إنه بموجب الاتفاقيات مع إيرباص وبوينج، يمكنها تحويل طلبيات إلى شركات طيران تستثمر فيها.
 
لكن إستراتيجية الاتحاد للاستثمار انهارت العام الماضي، حينما تقدمت كل من إير برلين وأليطاليا، اللتان تملك فيهما الاتحاد حصة أقلية، بطلب لإشهار الإفلاس. وتحوز الاتحاد حاليا حصصا في أربع شركات طيران أخرى.
Reuters
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