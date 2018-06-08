ترامب يهاجم ماكرون وترودو عشية انعقاد قمة مجموعة السبع

A + A -

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لمطالبتهما بفرض قيود تجارية على المنتجات الأمريكية، عشية انعقاد قمة مجموعة السبع.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أمس الخميس: "من فضلكم أخبروا رئيس الوزراء ترودو والرئيس ماكرون أنهما يتقاضيان رسوما جمركية هائلة من الولايات المتحدة ويفرضان حواجز. يبلغ فائض تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة 151 مليار دولار كما أن كندا تبقي مزارعينا بعيدا عن (أسواقها). وأتطلع لمقابلتهما غدا".

من جهته حذر ماكرون من إمكانية توقيع المشاركين في القمة اتفاقات سداسية بدون الولايات المتحدة. وكتب ماكرون على تويتر: "الرئيس الأمريكي قد لا يكون ضد العزلة، ونحن لسنا ضد توقيع اتفاقات بين ست دول".

وجاءت تغريدات ترامب عشية انعقاد قمة مجموعة السبع في كندا يومي 8 و9 يونيو الجاري، ووسط خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وبقية المشاركين في الاجتماع بعدما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما في ذلك حلفاؤها الاتحاد الأوروبي وكندا.

وعلى إثرها توعدت كندا والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية ردا على الرسوم الأمريكية، وتبرر واشنطن رسومها بأنها إجراء وقائي يهدف لحماية قطاعها الصناعي.

المصدر: وكالات