مطاعم موسكو لن ترفع الأسعار أثناء المونديال

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم اتحاد أصحاب المطاعم والفنادق في روسيا، نينا ماكوغون، أن مطاعم موسكو لن ترفع أسعار خدماتها أثناء مونديال 2018.

وقالت ماكوغون إن سبب القرار يكمن في عدم الرغبة في فقدان الزبائن الدائمين. وأوضحت قائلة إن "القدرة الشرائية للسكان انخفضت في الآونة الأخيرة. فاتخذ أصحاب مطاعم موسكو من أجل الحفاظ على الزبائن الدائمين قرارا بإبقاء الأسعار كما هي".

وفي مارس الماضي، صدر قرار يمنع المقاهي والمتاجر الملحقة بمحطات الحافلات وسكك الحديد والمطارات من بيع الجعة وغيرها من المشروبات الكحولية في أيام المونديال.

وعلاوة على ذلك، فإن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن تغيرات ستطرأ على مواقع بعض المتاجر في محطات القطارات والحافلات والمطارات وعلى نظام العمل فيها. وبصورة خاصة ستغلق المتاجر الواقعة في مسارات الركاب أو ستنقل إلى أماكن أخرى لتجنب الازدحام.

المصدر: موقع أنباء موسكو