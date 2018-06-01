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خلل يضرب بطاقات Visa الائتمانية

1
JUNE
2018
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ضرب خلل خدمة الدفع عن طريق بطاقات فيزا (Visa) الائتمانية في بريطانيا، مما أدى لانقطاع الخدمة، الجمعة، حسبما أكدت شركة البطاقات.
وقال متحدث باسم فيزا لسكاي نيوز: "تشهد فيزا في الوقت الحالي تعطلا في الخدمة. هذا الحادث يمنع بعض معاملات فيزا في أوروبا من المعالجة. نحن نحقق في القضية ونعمل بأسرع وقت ممكن لحل الموقف".
وأعلنت شركة بايمينت سينس Paymentsense، وهي شركة تسهل الدفع عبر بطاقات الفيزا، عن صعوبات يواجهها التجار في الحصول على مدفوعات بطاقات الفيزا.

وقالت الشركة التي توفر خدمات المدفوعات لأكثر من 60 ألف شركة مستقلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا إن "هناك حاليًا تعطل في الخدمة عند استلام المدفوعات من فيزا."

وأضافت أن ذلك يؤثر على جميع العملاء في المملكة المتحدة وأيرلندا، وذكرت أنها على اتصال مع Visa لمعالجة الأمر.

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