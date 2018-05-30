90 بالمئة من الجميد في الأردن.. سوري

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نقلت صحيفة "الرأي" عن مسؤول بوزارة الزراعة الأردنية، أن 90 بالمئة من مادة "الجميد" التي تستخدم في وجبة المنسف الشهيرة، مستوردة من سوريا.

وأكد عماد السلطي مدير التسويق والتجارة الدولية بالوزارة أن الأردن يستورد الجميد السوري عبر البحر من ميناء اللاذقية، وصولا لمنطقة العقبة.

ويعتبر "الجميد" مادة أساسية مكونة من اللبن، تستخدم في الوجبة الشهيرة بالأردن.

كما أوضح السلطي أن هناك أكثر من منتج زراعي سوري في السوق الأردنية، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

كما أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن التبادل التجاري بين الأردن وسوريا مستمر رغم الأزمة السياسية في سوريا.