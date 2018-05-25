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كم يبلغ حجم الطلبيات على الأسلحة الروسية؟

25
MAY
2018
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قال نائب رئيس الدائرة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري - التقني أناتولي بانشوك الخميس إن إجمالي قيمة طلبيات الأسلحة بلغ الآن حوالي 40 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة "تاس".
 
والمقصود بذلك الطلبيات التي يقوم مجمع صناعات الأسلحة بتنفيذها الآن، وفترات تسليم هذه الطلبيات مختلفة، أي أنها لن تسلم بشكل كامل خلال العام الجاري.
 
وكانت شركة "روس أوبورون إكسبورت" قد كشفت نهاية العام الماضي عن قيمة الأسلحة التي باعتها خلال الـ17 عاما، وقالت الشركة، التي تدير نحو 85% من صادرات الأسلحة الروسية، إنها باعت أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 140 مليار دولار.
 
وتحتل روسيا المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدرة للأسلحة، وأظهرت دراسة لمعهد أبحاث ستوكهولم العالمي للسلام "SIPRI" أن روسيا تستحوذ على حصة تبلغ نسبتها 23% من سوق الأسلحة في العالم، في حين، تسيطر الولايات المتحدة، التي تحتل المركز الأول، على 33% من السوق.
 
فيما تمتلك الصين فقط 6.2% من هذه السوق. تليها في المركز الرابع فرنسا بحصة تبلغ 6%، وفي المركز الخامس تأتي ألمانيا بحصة 5.6%.
 
وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن موسكو تعتزم تكثيف تعاونها العسكري التقني مع البلدان الأجنبية.
 
وأفاد بوتين في اجتماع للجنة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية بأن روسيا تنفذ التزاماتها أمام الشركاء الأجانب بدقة تامة وبالجودة المطلوبة في هذا المجال.
روسيا اليوم
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