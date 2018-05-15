أبي خليل: على اثر المفاوضات استطعنا الحصول على حسم إضافي على علاوة مادة "الغاز اويل

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التقى وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل نائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام والمنتجات البترولية الشيخ خالد أحمد الصباح من مؤسسة البترول الكويتية وتم التباحث المستفيض في مشاكل القطاع كما والعقد من أجل "استيراد مادة الغاز أويل" من شركة النفط الوطنية الكويتية KPC لزوم كهرباء لبنان.

واشار الوزير ابي خليل انه :"وعلى اثر المفاوضات استطعنا الحصول على حسم إضافي على علاوة مادة "الغاز اويل"،

كما التقى الوزير ابي خليل تجمع الشركات المستوردة للنفط برئاسة مارون شماس وتم التباحث بمتطلبات الانتقال الى مازوت أكثر بيئي تماشياً مع المتطلبات البيئية والاتجاه العالمي وفق الالتزامات الدولية.