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وديع كنعان في visit Lebanon 2018: اكثر من 3000 اجتماع مع 250 شركة لتسويق السياحة اللبنانية

10
MAY
2018
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أكد رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان ان نسخة هذا العام من ملتقى visit Lebanon تنعقد برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بالوزير رائد خوري وبمبادرة وزير السياحة افيديس كيدانيان الذي نشط على مدى سنة ونصف من عمر الوزارة في تنشيط السياحة في لبنان وتمتين التعاون ما بين القطاعين العام والخاص.


واشار كنعان على هامش اليوم الأول لvisit lebanon الى تميّز لبنان بسياحاته المتنوعة، ويتم التركيز في المرحلة الراهنة على سياحة معيينة، اهمها سياحة المؤتمرات والسياحة الدينية، ومن خلال 150 شركة في visit Lebanon يتم تسويق هذين النوعين من السياحة، بالاضافة الى التنوّع السياحي الذي يتميّز به لبنان.


واشار الى انه "سيتم عقد اكثر من 3000 اجتماع بين الشركات الخاصة اللبنانية والشركات الأجنبية، وعددها 250 شركة، 100 من بينها لبنانية، و150 شركة أجنبية جديدة لم تشارك في النسخة السابقة من الملتقى، جرى اختيارهم من بين 1278 شركة ابدت رغبتها بالمشاركة في نسخة visit Lebanon لهذا العام".


وامل كنعان في أن تثمر الاجتماعات في توقيع اتفاقيات تعاون بين الشركات اللبنانية والاجنبية، لاسيما ان الشركات السياحية جهّزت منتجاتها لبيعها في هذا الملتقى، ومن بينها منتجات السياحة الدينية.


ولفت الى أن اهم العوامل التي تساعد اليوم على صعيد السياحة الاستقرارين السياسي والامني الذي ينعم بهما لبنان، ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية للملف السياحي، ورعايته لملتقى visit Lebanon. من دون ان ننسى وعد رئيس الحكومة سعد الحريري ومسعاه لرفع الحظر السعودي ومن ثم الخليجي عن لبنان.


واوضح كنعان أن "لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي تتابع ادق التفاصيل السياحية وتعمل لتحقيق سياسة سياحية متكاملة بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً ان لا عودة للوراء، والمسار بات نحو الامام، ومع السياسية السياحية سيشهد لبنان تغييراً جذرياً على الصعيد السياحي في السنوات المقبلة".

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