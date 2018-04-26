وديع كنعان: اما أن يكون لبنان بلدا سياحيا أو لا يكون

A + A -

عقدت لجنة السياحة في المجلس الإقتصادي الإجتماعي حلقة عمل ضمت ٣٥ مشاركا ما بين رؤساء وأعضاء مجالس ٨ نقابات سياحية لمناقشة الرؤية السياحية.

وقد ترأس وديع كنعان رئيس لجنة السياحة في المجلس الإقتصادي حلقة العمل والذي اعرب في كلمته عن أهمية دور المجلس الإقتصادي الإجتماعي في إنتاج الأفكار وخلق مساحة حوار معمق يصب في المصلحة الوطنية. كما شدد على أهمية “رؤية السياحة التي هي مخطط إستراتيجي ليس هدفه إنتقاد لماض، أو تنديد بحاضر، أو تمني للمستقبل، انما هدفه وضع سياسة سياحية متكاملة، مبنية على نهج علمي أكاديمي لتكون تنظيماً وتجهيزاً وتطويراً للمرحلة المقبلة في مجال السياحة اللبنانية وذلك لتحقيق السياحة المستدامة، سياحة الأربع فصول.

واعتبر كنعان إن لبنان البلد السياحي إما أن يكون بلداً سياحياً أو لا يكون بلداً سياحياً، إما أن يماشي التطور السياحي العالمي، أو يبقى واقفاً يتفرج. إن وضع خطة سياحية تقوم عليها سياسات الدولة السياحية يغير الأمور تغييراً جذرياً حيث تصبح السياحة صناعة حقيقية، تقوم بالإقتصاد الوطني.

وقال كنعان "تطبق هذه الرؤية بمشاركة جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص، إذ انها تعتمد مبدأ الشراكة في الإدارة الوطنية للسياحة لتضمن وصول لبنان إلى عهد الإزدهار."

وقد حضر شارل عربيد رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي حلقة العمل وأعرب عن إستعداده لتبني رؤية السياحة لتصل إلى غايتها المرجوة، كما أعلن عن

رغبة المجلس في تحقيق يوم السياحة اللبنانية في منتصف شهر أكتوبر لجمع القطاع العام والخاص بهدف إطلاق السياسة السياحية.

كما كانت كلمة لرئيس إتحاد النقابات السياحية بيار أشقر الذي اعرب عن أهمية طرح مشروع سياحي جدي للمرحلة المقبلة مع حكومة جديدة ومجلس نيابي جديد.

وشارك كل من رؤساء النقابات السياحية جان عبود رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة وعضو لجنة السياحة، زياد اللبان رئيس نقابة المساكن السياحية، رجا سلامة رئيس نقابة المجمعات البحرية، محمد الدقدوق رئيس نقابة أصحاب تأجير السيارات السياحية الخصوصية وهيثم فواز رئيس نقابة الأدلاء السياحيين، واقع وتطلعات القطاع السياحي.

كما تمت مداخلات عدة لأعضاء مجالس النقابات الثمانية منها نقابة أصحاب المطاعم ونقابة المؤسسات السياحية البحرية بهدف التحضير لورشة العمل التي ستضم أكبر عدد من أصحاب المؤسسات السياحية لوضع استراتيجية موحدة للقطاع الخاص السياحي من ضمن السياسة السياحية الشاملة.

وتمت مناقشة مسودة الإستطلاع الأكاديمي العلمي مع د. أنطوني شبارخ الذي سوف يطرح على القطاع الخاص ضمن ورشة العمل الموسعة.

وإستمع أعضاء لجنة السياحة المقرر محمد قصابيه، إيلي بصيبص، جورج عطالله وجان عبود لرؤساء وأعضاء مجالس النقابات المشاركين للخروج بصيغة نهائية للإستطلاع الذي سوف يطرح على رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، وهيئة مكتب المجلس.