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5 طرق لتجني المال وتستقيل من وظيفتك

21
APRIL
2018
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يحلم الكثيرون حول العالم بترك وظائفهم والتمتع بنمط حياة مريح، لكن يجهلون كيفية القيام بذلك، وهو الأمر الذي ركز عليه مقال لمجلة "تايم" الأميركية، لتقديم نصائح بشأن كيفية جني الأموال من مصادر أخرى بعيدة عن الوظائف اليومية.
وحدد المقال 5 طرق لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن جميعها يتطلب الكثير من العمل والجهد، لكنها تأتي بنتائج مربحة.

الاستثمار في العقارات
أوضح المقال أن الاستثمار في مجال العقارات يعد من الوسائل العملية للحصول على دخل إضافي، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال امتلاك شقق وتأجيرها بعقود سنوية، أو لفترات قصيرة للراغبين في قضاء إجازات على سبيل المثال (من خلال AirBnB).

تأليف الكتب
رغم أن فكرة تأليف كتاب قد تطرأ على بال الكثيرين، فإن غالبيتهم يجهلون كيفية تحقيق ذلك، لكن الأمر لم يعد بنفس الصعوبة التي كان عليها في السابق، بفضل الإنترنت.

وقال المقال إنه يمكن التركيز على مواضيع معينة وتأليف كتب مقتضبة عنها لتسهيل الأمر، ونشرها على مواقع إلكترونية مثل (Kindle).

كما يمكن أن يقوم الشخص بنشر موضوعاته أو كتبه على موقعه الإلكتروني الخاص، أو التعاون مع مواقع كبيرة ذات قاعدة جماهيرية واسعة، أو من خلال مؤسسات الطباعة والنشر، بالإضافة إلى تسجيل الكتب الصوتية وتحميلها على الإنترنت.

بيع المنتجات على "أمازون"
يمكن أن يمثل هذا الأمر مصدر دخل مربح في حال أراد الشخص بيع منتجات معينة، خاصة إذا كان هو من ابتكرها، دون الحاجة لأن يكون هناك متجر أو عمال.

بيع المهارات
يتميز كل شخص بمجموعة من الخبرات أو المواهب التي تميزه عن غيره، والتي من الممكن أن يستغلها ويستفيد منها، من خلال تسويقها.

فإذا كان الشخص بارعا في مجال الكتابة أو التصوير، عليه أن يعمل على تنمية موهبته والترويج لها، ليجذب أصحاب الأعمال الذين يقومون بدورهم بالاستفادة منها مقابل مبالغ مالية أو فوائد أخرى.

كتابة المدونات
تعد كتابة المدونات من أكثر الأعمال رواجا على الإنترنت، والتي قد تدر مبالغ كبيرة من المال على صاحبها.

ويتعين على صاحب المدونة أن يعمل على توفير محتوى قيم، وأن يروج له وينشره بصورة صحيحة، بحيث يصل إلى مجموعة كبيرة من الجماهير.

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