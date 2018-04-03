بطاقة فيزاSignature Business من الاعتماد اللبناني لإدارة نفقات أعمالك

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في إطار سعيه الدائم إلى توفير تجربة مصرفيّة مميّزة لعملائه، أطلق بنك الاعتماد اللبناني بطاقة فيزاSignature Business المصمّمة خصّيصاً لتلبية احتياجات الشركات وموظفيها، فهي وسيلة دفع فعالة لتسديد المشتريات المتعلقة بالعمل ولإدارة نفقات السفر، ولتسهيل إدارة الحسابات.

تقدّم بطاقة فيزا Signature Business خدمات المساعد الشخصي

Concierge Services التي توفّر مجموعة من الترتيبات على مدار الساعة. ومع خدمات Loungekey، يستفيد حاملو البطاقة من دخول مجّاني غير محدود إلى أكثر من 500 صالة إنتظار في مطارات العالم. هذا بالإضافة إلى تغطية تأمينيّة شاملة خلال السفر، وحماية للمشتريات مع كفالة ممدّدة وحسومات وعروضات حول العالم.

فضلا عن ذلك، تمنح هذه البطاقة الشركات والمؤسسات ميزة إضافية حيث بإمكانها الاستفادة من استرداد نقدي على جميع المشتريات في لبنان والخارج.