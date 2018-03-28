living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عمالقة الإنترنت يواجهون دعوى قضائية

28
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعتزم الرابطة الروسية للعملات الرقمية رفع دعوى قضائية ضد كل من محركي البحث غوغل وياندكس وموقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، بسبب حظرها إعلانات العملات الرقمية على صفحاتها.
 
وقال رئيس الرابطة، يوري بريباتشكين، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، إن قرارات الحظر الصادرة أثارت موجة استياء في مجتمع العملات الرقمية، لاسيما ضد موقع "تويتر"، الذي أطلق مؤخرا عملة رقمية خاصة به.
 
ويعتقد بريباتشكين أن عمالقة الإنترنت انتهكوا قانون الاحتكار بدخولهم في مؤامرة جماعية تهدف للسيطرة على سوق العملات الرقمية.
 
وأضاف بريباتشكين، أن الرابطة ستقاضي أيضا المدراء والمساهمين في هذه الشركات، إذا ما تبين أنهم يمتلكون محافظ رقمية، و أنهم فرضوا هذا الحظر لمكاسب شخصية.
 
ووفقا لبريباتشكين، فإن الدعوى سترفع أمام المحاكم الأمريكية دون أن يحدد في أي ولاية، حيث قال إن الولاية لم تحدد بعد نظرا لاختلاف التشريعات من ولاية إلى أخرى.
 
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" مؤخرا حظر إعلانات العملات الرقمية بسبب المخاطر التي تعرض المستخدمين لعمليات احتيال.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout