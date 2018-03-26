أكبر شركة سيارات صينية تبني مصنعا في مصر

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نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير التجارة المصري قوله، إن شركة سياك موتور كورب، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، تخطط لإنشاء مصنع في مصر لإمداد الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله، إن وفدا من سياك اطلع على قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يشجع على التصنيع الكامل للسيارات وليس التجميع فحسب.

وحسب رويترز، سيقوم المصنع المقترح بإمداد السوق المصرية علاوة على أسواق أخرى في الشرق الأوسط تربطها اتفاقات تجارة حرة مع مصر.

وستكون شركة سياك، المملوكة للدولة، أحدث شركات صناعة السيارات الصينية التي تخطط لإقامة مصنع في شمال أفريقيا. ففي ديسمبر وقعت شركة بي واي دي مذكرة تفاهم مع مسؤولين مغاربة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية.