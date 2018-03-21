مثلجات بوتين تكتسح السوق!

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قال اتحاد منتجي الايس كريم في روسيا، إن مجموعة شركات "رينا" من إقليم كوبان جنوبي روسيا، شغلت المركز الثاني بين منتجي البوظة والايس كريم في روسيا.

واحتلت المركز الأول الشركة الهولندية الإنجليزية Unilever التي تنتج أنواع معروفة من البوظة في السوق الروسية مثل "المقياس الذهبي" و"ماغنات" و"Cornetto".

وحظيت منتجات "رينا" بشعبيتها هذه، بعد إشادة الرئيس فلاديمير بوتين مرتين بأحد منتجاتها وهي بوظة "كوروفكا كورينوفكا".

ففي صيف 2017 وخلال تجوله في معرض ماكس الجوي في جوكوفسكي في ريف موسكو، توقف بوتين عند كشك لبيع المثلجات واشترى بوظة في كأس من ماركة "كوروفكا كورينوفكا".

وردا على سؤال لأحد الصحفيين عمّا إذا كانت البوظة قد نالت إعجابه، نصح بوتين الجميع بتذوقها.

وفي مارس 2018، أكد بوتين خلال زيارته لمركز الحبوب الوطني في كراسنودار، أن هذه البوظة "تعجبه أكثر من غيرها".

المصدر: لينتا رو