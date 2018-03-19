العالم يزهد في "الديون الأمريكية"

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية إن إجمالي حيازة دول العالم من سندات الخزانة الأمريكية يواصل الانخفاض للشهر الثالث على التوالي.

وقال تقرير للخزانة نشر أمس الخميس إن إجمالي حيازة دول العالم من السندات بلغ في يناير الماضي 6.26 تريليون دولار، منخفضا من 6.284 تريليون دولار في ديسمبر الماضي، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 6.32 تريليون دولار في أكتوبر 2017.

وبحسب نتائج التقرير، خفضت الصين حيازتها من السندات في يناير إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، حيث سجلت 1.168 تريليون دولار، مقابل 1.184 تريليون دولار في ديسمبر الماضي.

لكن الصين، ما تزال تحافظ على موقعها كأكبر دولة مالكة للسندات الأمريكية، تليها في المرتبة الثانية اليابان، التي بلغت حيازتها 1.065 تريليون دولار، فيما احتلت آيرلندا المرتبة الثالثة بـ 327.5 مليار دولار في يناير الماضي.

وجاءت روسيا في المرتبة الـ16 عالميا بإجمالي امتلاكات قيمتها 96.6 مليار دولار، مقابل 105.7 مليار دولار بلغتها في نوفمبر 2017.

عربيا، تصدرت السعودية الدول العربية من حيث حيازة سندات الخزانة الأمريكية، لكن ترتيبها تراجع إلى المرتبة الـ 12 عالميا، بامتلاكها سندات في يناير الماضي بقيمة 143.6 مليار دولار، مقابل 147.4 مليار دولار في الشهر السابق له.

فيما حافظت الإمارات على تصنيفها في المرتبة الثانية عربيا، وعلى المرتبة الـ22 عالميا، وانحفض حجم حيازتها من السندات في يناير الماضي إلى 55.1 مليار دولار، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربيا والـ29 عالميا بحيازة سندات بقيمة 36.8 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات الدول المدرجة في التقرير في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى لهذه الدول في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

المصدر: وكالات