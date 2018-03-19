living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العالم يزهد في "الديون الأمريكية"

19
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية إن إجمالي حيازة دول العالم من سندات الخزانة الأمريكية يواصل الانخفاض للشهر الثالث على التوالي.
 
وقال تقرير للخزانة نشر أمس الخميس إن إجمالي حيازة دول العالم من السندات بلغ في يناير الماضي 6.26 تريليون دولار، منخفضا من 6.284 تريليون دولار في ديسمبر الماضي، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 6.32 تريليون دولار في أكتوبر 2017.
 
وبحسب نتائج التقرير، خفضت الصين حيازتها من السندات في يناير إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، حيث سجلت 1.168 تريليون دولار، مقابل 1.184 تريليون دولار في ديسمبر الماضي.
 
لكن الصين، ما تزال تحافظ على موقعها كأكبر دولة مالكة للسندات الأمريكية، تليها في المرتبة الثانية اليابان، التي بلغت حيازتها 1.065 تريليون دولار، فيما احتلت آيرلندا المرتبة الثالثة بـ 327.5 مليار دولار في يناير الماضي.
 
وجاءت روسيا في المرتبة الـ16 عالميا بإجمالي امتلاكات قيمتها 96.6 مليار دولار، مقابل 105.7 مليار دولار بلغتها في نوفمبر 2017.
 
عربيا، تصدرت السعودية الدول العربية من حيث حيازة سندات الخزانة الأمريكية، لكن ترتيبها تراجع إلى المرتبة الـ 12 عالميا، بامتلاكها سندات في يناير الماضي بقيمة 143.6 مليار دولار، مقابل 147.4 مليار دولار في الشهر السابق له.
 
فيما حافظت الإمارات على تصنيفها في المرتبة الثانية عربيا، وعلى المرتبة الـ22 عالميا، وانحفض حجم حيازتها من السندات في يناير الماضي إلى 55.1 مليار دولار، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربيا والـ29 عالميا بحيازة سندات بقيمة 36.8 مليار دولار.
 
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات الدول المدرجة في التقرير في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى لهذه الدول في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
 
المصدر: وكالات
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout