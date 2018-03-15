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إصابة مضيفة "الإماراتية" في حادث خطير في أوغندا (صورة)

15
MARCH
2018
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تعرض أحد أفراد طاقم خطوط "طيران الإمارات" لحادث مروع أثناء عملية استعداد الطائرة للإقلاع من مطار عنتيبي الدولي في أوغندا، حسب ما أوردته صحيفة "خليج تايمز" اليوم الخميس.
 
وقالت الصحيفة إن أحد أفراد طاقم الطائرة الإماراتية سقط من الطائرة أثناء استعدادات الإقلاع، وذلك بعد أن انفتح مخرج الطوارئ. وأشارت إلى أنه تعرض لإصابات جسيمة وخطرة على حياته، وأن شركة الطيران فتحت تحقيقا في الحادث.
 
ولم يذكر المتحدث باسم "طيران الإمارات" للصحيفة أي فرضية للحادث، واكتفى بالقول: "نؤكد أن عضوا في طاقم الطائرة للأسف سقط من الباب الذي انفتح خلال الاستعداد لإقلاع الرحلة EK729 من إنتيبي في 14 مارس".
 
لكن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية قالت إن مضيفة الإماراتية فتحت باب الطوارئ وقفزت على أرض المطار، أثناء استقبال الطائرة للركاب. 
 
وحسب الصحيفة البريطانية، فقد تحدثت المضيفة مع زملائها على متن الطائرة ثم توجهت إلى باب الطوارئ ووضعت زجاجة أسفل ذقنها، وقفزت من الطائرة لتسقط على الأرض وتصاب بجروح خطيرة من الزجاجة، ولم توضح الصحيفة الأسباب التي دفعت المضيفة إلى ذلك.
 
من جهتها، نقلت صحيفة "ديلي نيشن" عن هيئة الطيران المدني في أوغندا: "أحد أفراد الطاقم فتح باب الطوارئ ولسوء الحظ سقط"، دون أن توضح السبب.
 
 
المصدر: وكالات
روسيا اليوم
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