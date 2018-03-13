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الاتحاد الأوروبي يتعهد بالتصدي "للتنمر التجاري" بعد رسوم ترامب

13
MARCH
2018
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الاتحاد الأوروبي يتعهد بالتصدي "للتنمر التجاري" بعد رسوم ترامب
قالت المفوضة التجارية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد "سيتصدى للمتنمرين" بشأن سياسة الحماية، وذلك فيما يزيد التوتر بسبب زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم.
 
وجاءت تصريحات المفوضة سيسيليا مالمستروم في مؤتمر عقد في بروكسل عقب نقاش جرى في مطلع الأسبوع مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر.
 
ومن المقرر استئناف النقاش خلال الأسبوع الجاري.
 
وقالت مالمستروم إن سياسة الحماية التجارية "تُستخدم كسلاح لتهديدنا وترويعنا".
 
ويطالب الاتحاد الأوروبي بإعفاء صادراته من الرسوم.
 
وقد أثار فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوما بنسبة 10 في المئة على الألومنيوم و25 في المئة على الصلب الخوف من اندلاع حرب تجارية.
 
وفي تطور آخر، قال ترامب في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس سيناقش مع مسؤولين أوروبيين "إزالة الرسوم المرتفعة المفروضة ضد الولايات المتحدة".
 
ووصف ترامب الرسوم الأوروبية بأنها "غير عادلة لمزارعينا ومصنعينا".
 
تهديد بالرد
ودون أن تذكر الولايات المتحدة، قالت مالمستروم "في بعض الأماكن يُنحى باللائمة على التجارة في أضرار العولمة أو أنهم استخدموها كبش فداء أو ظنوا أن بإمكاننا العيش خلف جدران وحواجز".
 
وأضافت "في الآونة الأخيرة رأينا كيف تُستخدم لتهديدنا وترويعنا. لكننا سنتصدى للمتنمرين".
 
وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم انتقامية على بعض السلع الأمريكية المفضلة.
 
وتحظى كندا والمكسيك مبدئيا بإعفاء من الرسوم، كما تأمل أستراليا الحصول على إعفاء.
 
وقد واجهت فكرة فرض الرسوم معارضة شديدة من زملاء ترامب في الحزب الجمهوري، الذين يدعمون التجارة الحرة.
 
وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن لا أحد سيكسب "سباقا إلى القاع" وأن فرض الرسوم قد يؤذي الجميع.
 
وقال ترامب إن فرض الرسوم سيحمي العمال الأمريكيين.
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