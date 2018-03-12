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مصر.. خط سكك حديدية يربط البحرين الأحمر والمتوسط

12
MARCH
2018
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أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، الاثنين، أن القاهرة بصدد طرح مشروع خط سكك حديدية جديد عالي السرعة سيربط بين البحرين المتوسط والأحمر بمشاركة أكثر من 10 شركات عالمية، حيث تنوي ترسية العقد بحول النصف الثاني من العام.
وقال عرفات: "نعمل حاليا على المناقصة. نعكف على التقييم الفني والمالي للمشروع. ربما يتم الانتهاء منه في غضون 4 أشهر".
 
وأضاف: "العمل سيبدأ هذا العام. ترسية المناقصة ربما يوليو أو منتصف يوليو".
 
وسيربط الخط المزمع الجديد بين مدينتي العلمين على البحر المتوسط والسخنة على البحر الأحمر.
 
وتعمل مصر أيضا على مد خط قطارات خفيفة لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها شرقي القاهرة.
 
وكانت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر قالت العام الماضي إن تكلفة خط قطارات العاصمة الجديدة ستبلغ 739 مليون دولار.
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