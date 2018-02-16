تعرف على احتياطات العرب الذهبية وعلى مرتبة لبنان

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نشر مجلس الذهب العالمي مطلع شهر فبراير الجاري تقريرا شمل 98 دولة كشف فيه عن حصص هذه الدول من إجمالي احتياطات الذهب في العالم.

وورد في التقرير أن احتياطات الذهب العالمية، حسب صندوق النقد الدولي، قد بلغت مطلع الشهر الجاري 33,790.8 طن، منها 10,782.1 طن في منطقة اليورو.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول باحتياطي قدره 8,133.5 طن، تلتها ألمانيا بـ3,373.6 طن، وإيطاليا بـ2,451.8 طن.

وجاءت روسيا، التي زادت العام الماضي من وتيرة شراء المعدن الأصفر في المرتبة السادسة عالميا باحتياطي بلغ في الـ1 من فبراير 1838.8 طن، تاركة المركز الخامس للصين، باحتياطي قدره 1842.6 طن.

أما عربيا، فقد تصدرت السعودية القائمة بـ322.9 طن من الذهب، ضمن الترتيب التالي:

يشار إلى أن الذهب يعد جزءا من الاحتياطات الدولية المؤلفة عادة من النقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

المصدر: وكالات