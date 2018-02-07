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لجنة الانتخابات الروسية تكشف عن ثروة بوتين

7
FEBRUARY
2018
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نشرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم الثلاثاء تقريرا ماليا كشفت فيه عن دخل المشاركين في الانتخابات الرئاسية في روسيا لعام 2018، بينهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.
 
وقالت اللجنة إن دخل بوتين في الفترة ما بين 2011 و2016 بلغ 38.5 مليون روبل، كذلك أشارت إلى أن الرئيس الحالي يمتلك 13.8 مليون روبل موزعة على 13 حسابا بنكيا.
 
إضافة لذلك ذكر التقرير أن بوتين يمتلك 230 سهما في بنك "سانت بيترسبورغ"، ومصادر دخله هي معاشه التقاعدي العسكري، وراتبه الحالي، والعائدات من حساباته المصرفية.
 
وفيما يتعلق بممتلكات الرئيس الروسي، نوه التقرير إلى أن بوتين يمتلك شقة في مدينة سانت بطرسبرغ بمساحة 77 متر مربع، ومرآبا بمساحة 18 مترا مربعا، كما وضعت تحت استخدامه الشخصي في موسكو شقة بمساحة 153.7 متر مربع.
 
وكذلك يمتلك الرئيس بوتين المرشح الرئاسي ثلاث سيارات اثنتان من طراز "Gaz M21" من إصدار 1960 و1965، إلى جانب سيارة من طراز "نيفا" من موديل 2009، ومقطورة سيارة من طراز "Skif" موديل عام 1987.
 
(الدولار = 57.5 روبل بتاريخ 6 فبراير)
 
المصدر: "موسكوفسكي كومسوموليتس"
روسيا اليوم
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