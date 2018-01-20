هذا ما قاله حائز على جائزة "نوبل" عن مستقبل العملات الرقمية

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عربي 21-



توقع روبرت شيلر، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، أن تنهار عملة "بيتكوين" دون رجعة، مشيرا إلى أنها تذكره بموجة "جنون التوليب"، منذ قرون في هولندا.

وقال الأستاذ في جامعة ييل في تصريحات قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن هناك فقاعات في كل مكان ولا ينطبق الأمر فقط على الـ"بيتكوين"، مضيفا أنه "لا يعرف ما هو الهدف من هذه العملة المشفرة".

وتابع قائلا: "لا توجد قيمة لها على الإطلاق من دون إجماع مشترك، فأشياء أخرى مثل الذهب ستحافظ على قيمتها حتى لو لم ينظر إليها الناس على أنها استثمار".

وأردف شيلر: "تذكرني بجنون التوليب في عام 1640، لكن السؤال يكمن في: هل يمكننا تسمية ذلك انهيارا؟.. لا نزال ندفع ثمنا مقابل أزهار التوليب، وأحيانا ترتفع أسعارها، إلا أن بيتكوين قد تنهار تماما وتصبح في طي النسيان.. وأعتقد أن هذه نتيجة جيدة، لكن يمكن أن تبقى العملة الرقمية موجودة لمدة طويلة قد تصل إلى 100 عام".

وجنون التوليب، هو اسم يشير إلى فقاعة اقتصادية كبيرة، أتت تسميتها عندما تزايد فيها الطلب على بَصَل زهرة التوليب، ما أدى إلى ارتفاع ثمنها إلى حد غير مسبوق، ثم انهار سعرها فجأة في العصر الذهبي الهولندي.

في سوق العملات الإلكترونية، انخفض سعر عملة "بيتكوين" بصورة طفيفة بعد ارتفاعه في الفترة الأخيرة إلى 12 ألف دولار لمدة وجيزة، وبقيت العملة المشفرة تتجاوز الـ10 آلاف دولار.

وخلال الساعات الماضية ارتفعت العملة الرقمية المتقلبة إلى أعلى مستوياتها عند 12,945.09 دولار، بزيادة قدرها 30.9 بالمئة من أدنى مستوى لها قبل يومين، إلا أنها عادت لتنخفض إلى 11,231 دولارا في وقت مبكر من السبت.