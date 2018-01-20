living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما قاله حائز على جائزة "نوبل" عن مستقبل العملات الرقمية

20
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 
عربي 21-

توقع روبرت شيلر، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، أن تنهار عملة "بيتكوين" دون رجعة، مشيرا إلى أنها تذكره بموجة "جنون التوليب"، منذ قرون في هولندا.

وقال الأستاذ في جامعة ييل في تصريحات قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن هناك فقاعات في كل مكان ولا ينطبق الأمر فقط على الـ"بيتكوين"، مضيفا أنه "لا يعرف ما هو الهدف من هذه العملة المشفرة".

وتابع قائلا: "لا توجد قيمة لها على الإطلاق من دون إجماع مشترك، فأشياء أخرى مثل الذهب ستحافظ على قيمتها حتى لو لم ينظر إليها الناس على أنها استثمار".

وأردف شيلر: "تذكرني بجنون التوليب في عام 1640، لكن السؤال يكمن في: هل يمكننا تسمية ذلك انهيارا؟.. لا نزال ندفع ثمنا مقابل أزهار التوليب، وأحيانا ترتفع أسعارها، إلا أن بيتكوين قد تنهار تماما وتصبح في طي النسيان.. وأعتقد أن هذه نتيجة جيدة، لكن يمكن أن تبقى العملة الرقمية موجودة لمدة طويلة قد تصل إلى 100 عام".

وجنون التوليب، هو اسم يشير إلى فقاعة اقتصادية كبيرة، أتت تسميتها عندما تزايد فيها الطلب على بَصَل زهرة التوليب، ما أدى إلى ارتفاع ثمنها إلى حد غير مسبوق، ثم انهار سعرها فجأة في العصر الذهبي الهولندي.

في سوق العملات الإلكترونية، انخفض سعر عملة "بيتكوين" بصورة طفيفة بعد ارتفاعه في الفترة الأخيرة إلى 12 ألف دولار لمدة وجيزة، وبقيت العملة المشفرة تتجاوز الـ10 آلاف دولار.

وخلال الساعات الماضية ارتفعت العملة الرقمية المتقلبة إلى أعلى مستوياتها عند 12,945.09 دولار، بزيادة قدرها 30.9 بالمئة من أدنى مستوى لها قبل يومين، إلا أنها عادت لتنخفض إلى 11,231 دولارا في وقت مبكر من السبت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout