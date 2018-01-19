الإعلامية لينا زهرالدين تفتتح باكورة مشاريعها : ROSALINA coffee shop

A + A -

يبدو أن معظم الإعلاميين في لبنان يتجهون إلى إنشاء مشاريعهم الخاصة إلى جانب عملهم الإعلامي .

في هذا الإطار إفتتحت الإعلامية مذيعة قناة الميادين لينا زهرالدين كافيه روزالينا الخاص بها وذلك بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والثقافية اللبنانية والعربية البارزة، الواقع في منطقة الصنائع- الحمرا في بيروت.

وبالرغم من الطقس السيء والماطر والعاصفة القوية التي تضرب لبنان، فقد غصّت قاعات المقهى الثلاث بالحضور الذين جاؤوا من لبنان ومن دول عربية مختلفة منها العراق وسوريا وفلسطين والأردن والسعودية وليبيا.

وقالت زهرالدين في كلمة لها إن الهدف الأساس من المقهى هو أن يكون جامعاً لكل العرب وليس للبنانيين فقط، لأننا أحوج ما نكون اليوم إلى الجمع والتلاقي والحوار في زمن الانقسام والخلافات، إضافة إلى "رغبتي الدائمة في العطاء وفي المساهمة بتأمين فرص عمل".

وأشارت زهرالدين إلى أن رمز كافيه "روزالينا" هو الشجرة، لأنها تشبهنا ونشبهها في الكثير من الأمور: في النمو والتجدد والتجذر في الأرض والتشبث في التراب "ولأننا بحاجة فعلاً للعودة إلى الطبيعة والعفوية، والبعد عن التصنّع". وأكدت الإعلامية زهرالدين أن هذا الكافيه -الذي تتطلب منها الكثير من الوقت والجهد والتعب والدموع، سيكون- في جزء منه- ملتقىً دراسياً وثقافياً وإعلامياً.