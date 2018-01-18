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"بلومبيرغ": ثالث صندوق تحوّط في أوروبا من حيث العائدات للمؤسس الشريك اللبناني فراس أبي ناصيف

18
JANUARY
2018
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نقلاً عن "الإقتصاد"

 

"Teleios" هو صندوق تحوط مقره سويسرا بدأ عملياته في شهر آب من العام 2013 وتم تسجيله لدى المجلس الأعلى للأوراق المالية كمستشار استثمار منذ آب 2016. تمكّن الصندوق من النمو بنسبة 27.4% في العام 2017، بعد أن حقق عائدات بنسبة 21.3% في العام 2016.

 

وبذلك، تمكّن "Teleios" من حجز المرتبة الثالثة لنفسه أوروبياً من حيث العائدات خلال 2016-2017، والمرتبة الأولى بين الشركات الناشطة "activist" بين أكثر من 45 صندوق تحوّط، وفقاً لبيانات وكالة "بلومبيرغ" الأميركية. لماذا اخترنا "Teleios" بالتحديد وليس "Bluecrest" الذي تربع على رأس القائمة بعد أن نما بنسبة 54% في العام 2017؟ أو لماذا لم ننتقل إلى القارة الأميركية حيث نما صندوق التحوط "Quantitative Tactical Aggressive Fund" بنسبة 60.4% في العام 2017؟ ببساطة، اخترنا صندوق "Teleios" للإستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا والإتصالات، بعد أن علمنا أن المؤسس الشريك والمدير هو المهندس اللبناني فراس أبي ناصيف، الذي عمل مستشاراً لوزير الإتصالات السابق نقولا صحناوي.

 

وتجدر الإشارة الى أن صندوق تحوط آخر يملكه اللبناني ميشال مسعود "Melqart Opportunities" قد حل في المرتبة التاسعة على القائمة نفسها.

 

وبالعودة إلى أبي ناصيف، فقد أمضى قبل "Teleios" في عام ،2013 ست سنوات ككبير المهندسين في مجال الاستثمار في عدد من شركات التكنولوجيا / الاتصالات المدرجة والخاصة، بعد ثماني سنوات في الأدوار الهندسية الرئيسية.

كما عمل مستشارا لـ"Venture Partner - الشرق الأوسط" و"Vision Capital Advisors, LLC".

بين عامي 2008 و2010، عمل أبي ناصيف مديرا ورئيسا للاستثمارات التكنولوجية والاتصالات في شركة "Vision Capital Advisors"، حيث قاد استثمارات الأسهم الخاصة والعامة.

 

وقبل ذلك، عمل في مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية في "كريدي سويس" كزميل للخدمات المصرفية الاستثمارية. كما ان أبي ناصيف هو مهندس مؤسس لشركة "Airvana, Inc".

 

وبالإضافة إلى ذلك، عمل مستشارا خاصا للرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "3Com Corp"، وهو عضو في المجلس الاستشاري في "الصناديق الفينيقية".

 

بدأ أبي ناصيف مسيرته المهنية كمهندس للبحوث والتطوير المتقدم في "موتورولا"، إنك السيد أبي ناصيف لديه أكثر من 20 عاما من الخبرة في مجال التكنولوجيا والاتصالات من خلال وظائف متعددة بما في ذلك الهندسة وإدارة الهندسة والأبحاث والتطوير، وريادة الأعمال، والخدمات المصرفية الاستثمارية، واستثمارات الأسهم الخاصة والعامة، ورأس المال الاستثماري، وإدارة الأصول في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وكذلك من خلال أدوار استشارية مختلفة للقطاعين الخاص والعام.

 

في حياته المهنية، حصل على سبع براءات اختراع دولية في مجال التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية. حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والإتصالات من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1996، ماجستير في الهندسة الكهربائية مع التركيز على الإتصالات من جامعة نورث إيسترن في عام 1998 ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في الإقتصاد والمالية مع مرتبة الشرف من كلية "هارفارد" للأعمال في عام 2007.

 

 

 

 

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