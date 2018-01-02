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«ريبل»… عملة إلكترونية قد تخطف الأضواء من بيتكوين

2
JANUARY
2018
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يتوقع أن تكون العملة الإلكترونية المشفرة Ripple "ريبل" منافساً قوياً لعملة "بيتكوين"، كما يتوقع أن تخطف الأضواء منها خلال العام الجديد 2018، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعات قوية وبهدوء خلال العام 2017، في وقت بدأت المخاوف والشكوك تثير الكثير من المستثمرين بشأن "بيتكوين" التي ارتفعت بشكل صاروخي دفع البعض إلى توقع أن تكون قد وصلت ذروتها.

وتعتبر "الريبل" عملة جديدة حيث ظهرت لأول مرة في العام 2013، مقارنة مع "بيتكوين" التي كانت قد ظهرت قبل ذلك بسنوات، وهو ما يدفع الكثيرين إلى توقع سير "الريبل" في نفس الطريق الذي سلكته "بيتكوين" من قبل، وتسجل ارتفاعات صاروخية خلال الفترة المقبلة لتخطف بذلك الأضواء من العملات المنافسة.

وبحسب "بلومبيرغ"، فقد سجلت عملة "الريبل" ثاني أكبر ارتفاع من بين العملات الالكترونية في العالم خلال العام 2017، وذلك بعد أن حققت مكاسب بأكثر من 53% خلال 24 ساعة فقط، وذلك يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من ديسمبر 2017.

وقالت "بلومبيرغ" إن بعد المكاسب الأخيرة لـ"الريبل" فإن القيمة السوقية لكافة الوحدات المتداولة في العالم من هذه العملة أصبحت تبلغ 85 مليار دولار، وهي بذلك العملة الالكترونية التي تتربع على المركز الثاني عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد "بيتكوين" التي تبلغ قيمتها السوقية الاجمالية حالياً 250 مليار دولار.

ونقلت "بلومبيرغ" عن الرئيس التنفيذي للشركة المصدرة لعملة "الريبل" براد جارلينغوش: "لا يوجد أي شك بأن العام 2017 كان عام العملات الرقمية المشفرة".

وأضاف: "خلال العام الحالي فإن العملات الرقمية المشفرة، ومن بينها الريبل، تفوقت على كل الأصول الأخرى من حيث تحقيق الارتفاع".

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