روسيا تفتتح مطارا جديدا لاستقبال مشجعي مونديال 2018

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افتتحت روسيا مطارا جديدا في روستوف على نهر الدون، اليوم الخميس، استعدادا لاستقبال مشجعي مونديال 2018، حسبما أعلنت إدارة الاتصالات الاستراتيجية في المطار.

وسيسير مطار "بلاتوف" الجديد حوالي 50 رحلة في يومه الأول بينها 3 رحلات دولية.

وجاء في بيان لإدارة "بلاتوف": "اعتبارا من الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي يوم 7 ديسمبر، سيتم تقديم الخدمات لجميع الرحلات الداخلية والدولية في المطار الجديد في روستوف على نهر الدون..إضافة إلى جميع خدمات الركاب كالمقاهي، والمحال التجارية، والصيدليات، وأجهزة الصراف الآلي، وحقائب الأمتعة، وتخزين الأمتعة التلقائي، وغرفة الأم والطفل، والصالات".

ويعتبر "بلاتوف" أكبر مطار في المنطقة الجنوبية لروسيا، بمساحة 50 ألف متر مربع. وطاقة استيعاب 5 ملايين مسافر سنويا (وفقا لوزارة النقل الروسية) ومن المتوقع أن يزيد إلى 12 مليون شخص.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار برنامج "تطوير نظام النقل في روسيا (2010-2020).

المصدر: تاس