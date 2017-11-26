الـBlack Friday يغيّر المرتبة الأولى في قائمة أغنياء العالم!

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تسبب يوم الـBlack Friday في تغيير صاحب لقب الأغنى في العالم، حيث أدى الإقبال الكبير على الشراء في ارتفاع صافي ثروة جيف بيزوس، مؤسس موقع أمازون للتسويق الإلكتروني، وتجاوزها حاجز الـ100 مليار دولار ليحتل بذلك صدارة قائمة الأغلى في العالم.

وارتفعت أسهم شركة أمازون إلى أكثر من 2%، ما جعل ثروة بيزوس ترتفع بدورها بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 100.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد بالنسبة لبيزوس، لم يتخطاه ملياردير قبله سوى بيل غيتس عام 1999 حسبما ذكرت شبكة بلومبيرغ.

واعتلى بيزوس قائمة أغنياء العالم منذ تشرين الأول الماضي، وما عزز من تربعه على صدارتها أن مبيعات الإنترنت في الجمعة السوداء هذا العام زادت بنسبة 18.4% عن مبيعات الجمعة السوداء السابقة، وفقاً لشركة أدوبي أناليتيكس، بإجمالي خمسة مليارات دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق.