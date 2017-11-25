"الجمعة السوداء" تنقلب ذهبا على "أمازون"

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أغدقت "الجمعة السوداء" أرباحا طائلة على جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة بيع التجزئة على الإنترنت "أمازون"، ما زاد ثروته متجاوزة عتبة الـ100 مليار دولار.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الدولية، فقد ارتفعت ثروة بيزوس من 2.4 مليار دولار إلى 100.3 مليار دولار، مع القفزة التي حققتها أسهم عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" بنسبة 2%، أمس الجمعة التي صادفت ليلة عيد الشكر في الولايات المتحدة والتي تخفض فيها المحال التجارية أسعارها بشكل حاد.

وبذلك يصبح بيزوس البالغ من العمر 53 عاما، ثاني شخص في العالم على الإطلاق تبلغ ثروته 12 رقما بعد بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" والذي بلغها بقيمة 89.1 مليار دولار في عام 1999.

و ارتفعت المشتريات عبر الإنترنت ليوم "الجمعة السوداء" بنسبة 18.4% عن العام الماضي، بحسب بيانات "أدوبي أناليتيكس"، ويراهن المستثمرون على أن الشركة سوف تأخذ حصة كبيرة من الإنفاق عبر الإنترنت خلال موسم الإهداء.