تخطت ثروته ال100 مليار دولار بفضل " Black Friday"

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مع انتهاء "الجمعة السوداء" في الولايات المتحدة، وصلت ثروة مؤسس موقع أمازون ومديره التنفيذي جيف بيزوس إلى 100 مليار دولار، حسب تقرير لموقع بلومبرغ الإخباري.

وبفضل المبيعات التي شهدتها الجمعة السوداء، زادت ثروة بيزوس 2.4 مليار دولار لتصل إلى 100.3 مليار دولار.

وبالوصول إلى عتبة الـ100 مليار، يصبح بيزوس (53 عاما) أول ملياردير يبني ثروة صافية من 12 رقما منذ عام 1999، حين قام مؤسس مايكروسوف بيل غيتس بنفس الإنجاز.

يذكر أن موقع فوربس كان قد وضع بيزوس في المرتبة الثالثة بعد بيل غيتس ووارن بافيت في قائمة أثرى أثرياء العالم في آذار/ مارس الماضي بثروة قدرت حينها بنحو 72.8 مليار دولار. ولكن ثروته زادت منذ ذلك الحين وصار أغنى رجل في العالم.