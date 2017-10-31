التكلفة الشهرية للترف في موسكو 43 ألف دولار

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يقدر أهالي موسكو تكلفة معيشة الترف في مدينتهم لعائلة تضم 3 أفراد بمبلغ 2.5 مليون روبل (ما يعادل نحو 43 ألف دولار) شهريًا.

جاء ذلك في تقرير قدمه مركز "ردومير" الروسي للبحوث بعد استطلاع رأي مختلف فئات سكان المدينة.

وأكد المركز ارتفاع الطلبات، حيث ازدادت المعيشة الفخمة غلاءً في موسكو بنسبة 80%، مع العلم أن أهالي المدينة كانوا قد قدّروا تكلفة معيشة الترف منذ عامين بـ 1.4 مليون روبل ( 24 ألف دولار) شهريا.

وأبرز أهالي موسكو بعض رموز الترف التي تتضمن اليخوت والعقارات الفاخرة والطائرة الخاصة والسيارات الفارهة المصنّعة لشخص واحد وكذلك المجوهرات النفيسة والساعات الباهظة الثمن. وأضاف الذين تم استطلاع رأيهم إلى ذلك الاستجمام في جزر غريبة وامتلاك لوحات الفنون التشكيلية والتحف وأزياء الفرو النادرة والرحلات البحرية.

فيما طرأت في الآونة الأخيرة بعض التغيرات على البلدان التي ترمز إلى الترف من وجهة نظر أهالي موسكو، في هذا السياق كانت منذ 5 أعوام بلدان مثل فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا في صدارة قائمة الترف.

أما اليوم فلفتت أنظار أهالي موسكو دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وموناكو.

المصدر: لينتا. رو