J.P.Morgan Chase Bank N.A. يمنح بنك الإعتماد اللبناني جائزة التميّز في تنفيذ العمليات المصرفية الدولية للسنة الثالثة

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للسنة الثالثة، يمنح البنك الأميركي JPMorgan Chase Bank N.A. بنك الإعتماد اللبناني ش.م.ل. جائزة التميّز للعام 2017 “MT103 Elite Quality Recognition Award STP Rate 99.12%” ، التي أعطيت لنجاح الإعتماد اللبناني في تنفيذ كافة العمليات المصرفية الدولية خلال السنة مع البنك المذكور بنوعية فائقة الدقة والكفاءة.

تسلّم الجائزة رئيس مجلس الادارة المدير العام لمجموعة الاعتماد اللبناني الدكتور جوزف طربيه، محاطا" بالدكتور ميشال خديج عضو مجلس الإدارة المديرالعام المعاون، من السيد جوسان معلوف مدير عام المكتب التمثيلي في لبنان لمنطقة الشرق الاوسط في مصرف J.P.Morgan Chase Bank, N.A. وبحضور السيدة سيلينا اندريوتي من المصرف المذكور.