living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البرلمان العراقي يمنع الشركات من العمل في المناطق المتنازع عليها

26
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صوت البرلمان العراقي، على إجراءات عقابية ضد إقليم كردستان، طالت قطاع النفط والشركات المتعاملة به.
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن البرلمان صوت على هذه الإجراءات بسبب اتخاذ إقليم كردستان "قرارا انفراديا بإجراء الاستفتاء".
كما دعا البرلمان الادعاء العام العراقي بإبعاد وملاحقة جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين من الأكراد، الذين شاركوا ودعموا الاستفتاء.

ووفقا لمصدر حكومي، فإن "البرلمان صوت، أيضا، على دعوة الحكومة العراقية المركزية لإعادة حقول النفط في المناطق المتنازع عليها بحيث تبقى تحت إشراف وسيطرة وزارة النفط العراقية".

من جانبه، قال مصدر نيابي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن البرلمان قرر منع جميع الشركات، بما فيها النفطية، من العمل في المناطق المتنازع عليها.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الدولية، عن حكومة إقليم كردستان العراق قولها إن احتياطي النفط في المناطق التي تسيطر عليها يصل إلى 45 مليار برميل، بالإضافة إلى أن الإقليم ضخ حوالي 54.46 ألف برميل يوميا خلال عام 2016.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout