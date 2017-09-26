البرلمان العراقي يمنع الشركات من العمل في المناطق المتنازع عليها

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صوت البرلمان العراقي، على إجراءات عقابية ضد إقليم كردستان، طالت قطاع النفط والشركات المتعاملة به.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن البرلمان صوت على هذه الإجراءات بسبب اتخاذ إقليم كردستان "قرارا انفراديا بإجراء الاستفتاء".

كما دعا البرلمان الادعاء العام العراقي بإبعاد وملاحقة جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين من الأكراد، الذين شاركوا ودعموا الاستفتاء.

ووفقا لمصدر حكومي، فإن "البرلمان صوت، أيضا، على دعوة الحكومة العراقية المركزية لإعادة حقول النفط في المناطق المتنازع عليها بحيث تبقى تحت إشراف وسيطرة وزارة النفط العراقية".

من جانبه، قال مصدر نيابي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن البرلمان قرر منع جميع الشركات، بما فيها النفطية، من العمل في المناطق المتنازع عليها.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الدولية، عن حكومة إقليم كردستان العراق قولها إن احتياطي النفط في المناطق التي تسيطر عليها يصل إلى 45 مليار برميل، بالإضافة إلى أن الإقليم ضخ حوالي 54.46 ألف برميل يوميا خلال عام 2016.